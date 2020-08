Hiervoor stond moordverdachte van Ilse Uyttersprot in 2014 terecht: “Hij probeerde ex-vriendin te wurgen en keel toe te knijpen”

Aalst -

Jurgen D. (49) , de moordverdachte van Ilse Uyttersprot, werd er in 2014 van beschuldigd dat hij zijn ex-vriendin probeerde te wurgen door haar hals met beide handen vast te grijpen en haar keel toe te knijpen. Hij liet de vrouw ook niet met rust door haar te stalken met berichten en ongewenste foto’s. Dat blijkt uit het vonnis van toen dat onze redactie kon lezen. Jurgen D. werd uiteindelijk veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Opmerkelijk: het slachtoffer in kwestie verklaarde destijds meermaals aangifte te hebben gedaan bij de politie. “Maar hieraan was tot dan toe geen gevolg gegeven.”