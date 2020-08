Moord op Ilse Uyttersprot is 13de vrouwenmoord van het jaar, maar dit is “slechts het topje van de ijsberg”

De Vrouwenraad is niet te spreken over de moord op politica Ilse Uyttersprot. Als de woorden ‘passie’ of ‘liefde’ vallen, steigert voorzitster Magda De Meyer. “Dit heeft niets met passie te maken. Dit heeft te maken met controle hebben over iemand.” Ze pleit dan ook voor een betere registratie en een strengere bestraffing van geweld op vrouwen binnen een relatie.