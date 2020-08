Gouverneur kondigt versoepeling corona-maatregelen in Antwerpen aan: fitnesscentra mogen deuren weer openen

Antwerpen - Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft op een persconferentie een lichte versoepeling van de corona-maatregelen in haar provincie aangekondigd. Opvallend is vooral dat de fitnesscentra die vorige week tot hun ontzetting de deuren moesten sluiten, nu weer onder strikte voorwaarden mogen openen.

Berx opende de persconferentie met een woord van dank voor de Antwerpenaren, om zich zo goed aan de maatregelen te houden. Tegelijk liet ze weten het onbegrip voor de strenge regels in de hele provincie Antwerpen te snappen. “Ik begrijp de Kempense burgemeesters en de druk die ze ervaren van hun bevolking. Het was nooit de bedoeling om te polariseren.” Dat die maatregelen nodig waren, blijkt echter uit de cijfers: volgens Berx zet de stijging van het aantal nieuwe besmettingen zich door in haar provincie, maar verschuift die zich naar het oosten. In de stad Antwerpen vertraagt de tweede golf wel.

Sporten

Berx kondigde dan ook een lichte versoepeling aan van de coronamaatregelen die sinds vorige woensdag van kracht zijn. Zo wordt sporten in georganiseerd verband toegestaan voor kinderen onder de 12 jaar, mits enkele voorwaarden: “De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen, en er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke die waakt over de correcte naleving van de protocollen.”

Ook jongeren van 12 tot 18 jaar oud mogen sporten, maar daar zijn strengere voorwaarden van toepassing. “De groepen zijn beperkt tot maximum van 10 van steeds dezelfde personen, tenzij in het raam van sportkampen. Bij één-op-één-contactsporten is het dragen van een mondmasker verplicht.” Volwassenen mogen ook sporten, maar maximaal met 10 (steeds dezelfde) personen, en enkel contactloos.

Fitnesscentra

Fitnesscentra mogen de deuren ook weer openen, “conform de zeer strikte interpretatie van het protocol voor fitnesscentra” aldus Berx, “en met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie over de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentrum moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.”

Die versoepeling geldt ook voor de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht), maar daar zijn de voorwaarden nog strenger.