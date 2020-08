Gezin naar ziekenhuis na barbecue in flat in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Een gezin van drie is dinsdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in hun flat in Sint-Jans-Molenbeek een barbecue hadden gehouden. De brandweer stelde bij aankomst een hoge concentratie aan koolstofmonoxide vast in de flat. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Wij raden ten stelligste af om binnenshuis een barbecue te houden”, zegt de woordvoerder. “In Brussel is het trouwens ook verboden dat op het balkon te doen.”

De interventie vond dinsdagavond omstreeks 19 uur plaats in de Kortrijkstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Buurtbewoners hadden de brandweer verwittigd vanwege rookontwikkeling op de eerste verdieping van een flatgebouw. Toen de brandweer aan de betrokken flat kwam, kregen de bewoners hun deur niet meer open, zodat de brandweerlui die moesten forceren.

Eenmaal binnen troffen ze een werkende barbecue aan. Die werd meteen gedoofd en naar buiten gebracht. De brandweerlui stelden ook een hoge CO-concentratie vast, waarop de bewoners, twee ouders en hun vijfjarig zoontje, naar het ziekenhuis werden gebracht voor verzorging.

“Nu er voor de komende dagen heel warm weer wordt aangekondigd, willen we er nogmaals op wijzen dat het gevaarlijk is om binnenshuis een barbecue aan te steken”, zegt de brandweerwoordvoerder. “We raden dit dus ten zeerste af. In de stad Brussel is het trouwens ook verboden om een barbecue aan te steken op het balkon van een flatgebouw.”