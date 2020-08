Geen shows en events in Plopsa-parken tot einde herfstvakantie

Tot en met het einde van de herfstvakantie zullen er in de Plopsa-parken geen events of shows zijn. Dat meldt de Plopsa Group woensdag. De beslissing werd genomen op basis van de huidige coronacijfers. De maatregel heeft betrekking op alle Belgische Plopsa-parken, met name Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo.

Al sinds de opening van de parken op 1 juli waren meet & greets, shows en evenementen afgelast om het pretparkbezoek veilig te laten verlopen. Volgens Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof was dat een moeilijke beslissing, maar werkt de formule goed. “Momenteel hebben we een goede formule gevonden om bezoekers coronaproof een aangename dag te laten beleven. We hebben daarom beslist om die huidige manier van werken aan te houden tot en met het einde van de herfstvakantie. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld geen shows van Samson & Marie of angstaanjagende animaties tijdens Halloween zullen plaatsvinden. Het is een drastische maatregel, maar volledig in het belang van onze bezoekers”, aldus Van den Kerkhof.

Verder besliste Plopsa ook eerder al om de maximale dagcapaciteit terug te verlagen. “In het begin van de zomervakantie, toen de cijfers nog veel gunstiger waren, was dat nog 30 tot 40 procent van de maximumcapaciteit. Deze hebben we dus genoodzaakt moeten terugschroeven naar 25 tot 30 procent van de normale capaciteit”, zegt de CEO.

Wie een Plopsa-park wil bezoeken, moet altijd een ticket op datum vooraf reserveren, ook mensen die al een ticket of abonnement hebben. Dit kan enkel via www.plopsa.be.