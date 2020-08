Zeker vier doden en miljoenen huizen zonder stroom in VS door tropische storm Isaias

De zware storm Isaias heeft in het oosten van de Verenigde Staten het leven gekost aan zeker vier mensen. Bij ruim 2,8 miljoen huishoudens en bedrijven viel volgens elektriciteitsbedrijven de stroom uit.

Isaias is een orkaan van categorie 1 (op 5) en kwam eerder deze week aan land in North Carolina, met windsnelheden tot 140 kilometer per uur. Twee van de slachtoffers vielen in het noorden van die staat. Daar verwoestte de storm een woonwagenkamp. “Het ziet er onwerkelijk uit. Als iets op televisie”, zei de sheriff van Bertie County tegen de pers. Hij zei dat voertuigen omver zijn geblazen en soms op elkaar liggen. “Het is gewoon erg triest.”

Er kwamen nog twee mensen om het leven toen bomen op auto’s vielen. Dat gebeurde in Mechanicsville en in New York. Er viel ook veel regen in sommige steden aan de oostkust, zoals Washington en Baltimore.

De storm trekt verder naar het noordoosten en gaat nu richting Canada, waar zware regenbuien worden verwacht met windsnelheden tot 80 kilometer per uur.