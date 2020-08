Deense prins Joachim verlaat ziekenhuis na hersenoperatie

De Deense prins Joachim (51) heeft maandagavond het ziekenhuis in Toulouse verlaten waar hij sinds eind juli herstelde van een hersenoperatie. Zo heeft het Deense koninklijke paleis dinsdag aangekondigd. De prins is daarop teruggekeerd naar een landgoed van de Deense koningin, Château de Cayx, in Cahors, Zuid-Frankrijk.

De 51-jarige prins werd in juli geopereerd in het ziekenhuis van Toulouse voor een trombose in de hersenen. De prins had er net een militaire opleiding in Parijs op zitten en werd eerder in juni benoemd tot militair attaché op de Deense ambassade in Parijs. Hij zou in september beginnen met zijn driejarige aanstelling.

Joachim is de jongste zoon van koningin Margrethe II en is zesde in lijn voor de troon.