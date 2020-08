Ook Leuvense studentengroepen eisen sterk signaal van KU Leuven voor leden Reuzegom

Leuven - Enkele Leuvense studentenorganisaties eisen van de KU Leuven een kordaat optreden ten aanzien van de leden van de gewezen studentenclub Reuzegom die tijdens een doop eind 2018 betrokken waren bij de dood van student Sanda Dia. Het gaat om UNDIVIDED, waarin studenten en personeelsleden samenwerken aan een positieve diversiteitscultuur binnen de KU Leuven, Karibu African Circle Leuven en de Turkse Studentenvereniging Leuven.

“We begrijpen niet hoe onze universiteit kan beweren er voor studenten van kleur, voor vrouwelijke studenten en voor studenten uit minder begoede milieus te zijn als ze vanaf het begin van deze fatale gebeurtenis niet kordaat genoeg optrad tegen dit discriminatoir gedrag. Vele studenten zullen zich op een of andere manier herkennen in Sanda Dia. Als studenten stellen we ons hierdoor vragen bij het pedagogisch project van de KU Leuven. Welk signaal zendt u naar de huidige en toekomstige studenten? “, aldus de studentenorganisaties in een open brief aan rector Luc Sels. Ze verwijzen hierbij niet alleen naar de dood van Dia, maar ook naar berichten dat de leden van Reuzegom “koloniale liedjes zongen tegen een bedelaar, vrouwelijke studentes onheus behandelden en een lid zich vergeleek met Hitler”.

Enkele maanden na de fatale doop legde de KU Leuven in het voorjaar van 2019 aan de 18 betrokken leden van Reuzegom een taakstraf van 30 uren op en het schrijven van een paper over dooprituelen. Sinds de kranten van Mediahuis een tiental dagen terug gruwelijke feiten onthulden die Dia moest ondergaan lag de KU Leuven vanuit verschillende hoeken sterk onder vuur van critici die de straffen als veel te licht beoordeelden.

Dinsdag eisten een 25-tal professoren en onderzoekers dat de universiteit de betrokken studenten met onmiddellijke ingang zou schorsen en zich beraden over mogelijke sancties ten aanzien van degenen die inmiddels afgestudeerd zijn. Ook oud-rector Rik Torfs uitte daags voordien al kritiek, net als Kenny Van Minsel, voorzitter van studentenkoepel LOKO ten tijde van de feiten, dat eerder deed.

Rector Luc Sels verdedigde zich dinsdagavond in Terzake door te stellen dat de KU Leuven ten tijde van de tuchtprocedure onvoldoende informatie had om individuele verantwoordelijkheden vast te stellen. Nu een beslissing nemen op basis van krantenartikels zou volgens Sels een negatieve impact hebben op het verloop van de gerechtelijke procedure en de gewenste ‘justice for Sanda’ in gevaar brengen. “De kous is voor de KU Leuven echter zeker niet af”, aldus Sels. De universiteit wacht voor het nemen van bijkomende maatregelen ten aanzien van de leden van Reuzegom tot er een beslissing valt in de strafrechtelijke procedure. De procedure om hiertoe bij het gerecht de nodige informatie op te vragen is lopende.