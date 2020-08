Landen zeggen humanitaire hulp Libanon toe na explosie Beiroet, ook ons land

Vele landen waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Iran, ons land, en zelfs Libanons oude vijand Israël, hebben humanitaire hulp toegezegd na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet.

Ook het Centrum voor de Coördinatie van Noodgevallen van de Europese Unie stuurt meer dan honderd hulpverleners naar Beiroet. Ze zijn gespecialiseerd in het zoeken en redden van mensen onder puin en komen onder meer uit Nederland, Tsjechië en Griekenland, aldus een EU-woordvoerder woensdag aan dpa. Bij de explosie van dinsdagnamiddag zijn tientallen doden en duizenden gewonden gevallen.

Extra uitdaging

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft het aanbod van ons land overgebracht aan de Libanese ambassadeur in Brussel. Goffin maakte eerder al bekend dat ook de ambassade van België in Libanon is beschadigd door de zware explosie. “Twee collega’s en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas.”

Ook de Verenigde Staten staan klaar om Libanon te hulp te schieten, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag al gezegd. Het incident vormt een “extra uitdaging in een tijd van reeds diepe crisis”, aldus Pompeo.

Wapperende vlag

Voormalig aartsvijand Israël heeft de regering van Libanon medische goederen en andere humanitaire hulp aangeboden voor de Libanese hoofdstad Beiroet. Israël liet in een verklaring weten dat in opdracht van de ministers van Defensie (Benny Gantz) en Buitenlandse Zaken (Gabi Ashkenazi) via diplomaten van andere landen hulp is aangeboden aan Libanon. Het aanbod vanuit Israël is uitzonderlijk. Israël en Libanon onderhouden geen diplomatieke betrekkingen. Syrië, aartsvijand van Israël, heeft van oudsher een grote invloed in Libanon. Ook is de in Libanon belangrijke militante sjiitische beweging Hezbollah fel anti-Israël.

Ook zal de vlag van Libanon woensdagavond wapperen op het gemeentehuis van Tel Aviv-Jaffa als teken van solidariteit met de slachtoffers van de ramp in Beiroet, zo heeft burgemeester Ron Huldai bekendgemaakt.

Zoeken onder de puinhopen

De Nederlandse minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), die jarenlang VN-coördinator voor Libanon was, maakte woensdag bekend dat Nederland een zoek- en reddingsteam stuurt om te helpen met het zoeken naar vermisten. “Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Ook andere landen sturen dergelijke experts. Duitsland stuurt een reddingsteam van bijna 50 hulpverleners. Vanuit Tsjechië gaat een speciale eenheid van de brandweer naar Libanon. Die is gespecialiseerd in het redden van mensen die onder het puin liggen en bestaat onder meer uit reddingshonden en hun begeleiders.

Rusland maakte woensdag bekend dat het vijf vliegtuigen stuurt met artsen, reddingswerkers en voorraden om een veldhospitaal op te zetten. Er worden volgens de Russische autoriteiten onder meer beschermende pakken gestuurd om slachtoffers te kunnen behandelen die besmet zijn met het coronavirus.

Frankrijk zegt twee legervliegtuigen te sturen met hulpverleners en materieel. Het gaat onder meer om een mobiele kliniek waar gewonden behandeld kunnen worden. Er gaat later ook nog een tiental medische experts naar Libanon om ziekenhuizen in Beiroet te ondersteunen. Die worstelen met de enorme toestroom van gewonden. De Franse president Emmanuel Macron zal donderdag naar Beiroet gaan om er onder andere met politieke leiders te spreken over de explosie. Volgens AFP zal Macron de Libanese president Michel Aoun en premier Hassan Diab ontmoeten.

Ook vanuit de Arabische wereld komt de hulpverlening op gang. Golfstaat Qatar belooft veldhospitalen te sturen en de Iraanse president Hassan Rohani zegt dat ook zijn regering bereid is te helpen bij het behandelen van gewonden.