Moordproces Lübcke: Neonazi bekent moord op Duitse politicus Walter Lübcke

Een Duitse neonazi heeft woensdag tijdens zijn proces bekend dat hij de CDU-politicus en topfunctionaris Walter Lübcke heeft vermoord.

“Ik heb geschoten” op Walter Lübcke, bekende de 46-jarige Stephan Ernst in een verklaring die zijn advocaat voorlas. “Wat ik hem heb aangedaan is onvergeeflijk. Niemand zou wegens zijn mening moeten sterven”, aldus Ernst. Hij zegt dat hij openstond voor slechte invloeden en foute ideeën en zo tot zijn “laffe en verkeerde daad te zijn gekomen”.

De regionale president van Noord-Hessen werd in de nacht van 1 juni op 2 juni 2019 op het terras van zijn huis in het hoofd geschoten. De onderzoekers gaan uit van een extreemrechts politiek motief. Lübcke had campagne gevoerd voor de toelating van vluchtelingen in 2015 en was daarom in bepaalde rechts-radicale kringen een haatfiguur geworden. De moord op Walter Lübcke leidde in heel Duitsland tot afschuw.