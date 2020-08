Temperaturen pieken ook volgende week

Het wordt woensdagmiddag zonnig en zomers warm. Het blijft meestal helder, al kunnen er vooral op het einde van de namiddag enkele hoge wolkenvelden binnendrijven in het westen. De maxima liggen tussen 25 à 26 graden op het strand en 30 graden in de Kempen. De wind waait eerst zwak tot vaak matig. Later in de namiddag zwakt de wind overal wat af.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het rustig en droog. Voornamelijk in het westen en noorden van het land kunnen er enkele wolkenvelden binnendrijven. Elders blijft het overwegend helder. Het blijft zacht met minima tussen 13 graden in de Ardennen en 17 of 18 graden in de grote steden.

Donderdag krijgen we in vele streken een tropisch warme dag met veel zonneschijn. Af en toe zijn er enkele hoge wolkensluiers waar de zon weinig moeite mee heeft om door te kunnen schijnen. In het binnenland halen we maxima tussen 28 graden in de Ardennen en 33 graden in de Kempen. Aan de kust wordt het maximaal zo’n 26 à 27 graden, maar daar zal de temperatuur in de namiddag enkele graden dalen door een zeebries.

Vrijdag wordt het zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden in de Ardennen, 31 of 32 graden aan zee en tussen 32 en 35 graden elders in het land. In de kuststreek steekt er na de middag een matige noordoostelijke zeebries op.

Zaterdag blijft het zonnig met af en toe enkele wolkenvelden. Het wordt nog warmer met maxima rond 30 graden aan zee, en van 32 tot plaatselijk 37 graden in het binnenland. De wind is meestal zwak en veranderlijk. Zondag blijft het zonnig en zeer warm met maxima tussen 30 en 35 graden in het binnenland. Zeer lokaal is een warmteonweer niet uitgesloten. De wind blijft meestal zwak en veranderlijk. Aan zee wordt het door een matige noordoostelijke zeebries iets minder warm met maxima lager dan 30 graden.

Ook begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm. In het binnenland schommelen de maxima tussen 30 en 35 graden met een zwakke wind uit veranderlijke of uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen. Aan zee blijft het door een matige noordelijke tot noordoostelijke zeebries minder warm met temperaturen onder 30 graden. Een lokale bui is niet uitgesloten.

Woensdag tot slot blijft nog het zeer warm met maxima tussen 30 en 36 of 37 graden, en een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost. In de loop van de dag vergroot de kans op onweer.