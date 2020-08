Gouverneur van Beiroet: “Al in 2014 werd gewaarschuwd voor een explosie”

Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden door de zware explosie in Beiroet. Die heeft schade aangericht in ongeveer de helft van de stad. Dat stelt de gouverneur van de stad, Marwan Abboud.

Abboud verklaarde aan nieuwszender MTV dat tussen de 200.000 en 250.000 mensen hun woning zijn kwijtgeraakt en dat de autoriteiten er alles aan doen om hen voedsel, water en onderdak te bieden. Hij kwam in een gesprek met persbureau AFP met een hogere schatting, van 250.000 tot 300.000 gedupeerden.

De gouverneur maakte ook bekend dat in een veiligheidsrapport in 2014 al gewaarschuwd werd voor een explosie in de hoofdstad, aangezien zeer explosieve materialen niet op de juiste manier waren opgeslagen.

“We hebben tien leden van de brandweer van Beiroet verloren en de schade loopt op tot 3 tot 5 miljard dollar, als het niet meer is”, aldus nog Abboud.

Premier Hassan Diab verklaarde dinsdag dat er een loods is ontploft waar zeer explosief materiaal zes jaar lang opgeslagen lag zonder veiligheidsmaatregelen. Het ging naar verluidt om 2.750 ton ammoniumnitraat.

De ramp heeft het leven gekost aan zeker 100 mensen. Ook raakten zeker 4.000 personen gewond. Veel landen sturen hulpverleners naar Libanon om de lokale autoriteiten te ondersteunen bij de zoektocht naar slachtoffers en de behandeling van gewonden. In de metropool Beiroet wonen naar schatting ruim 2 miljoen mensen.

