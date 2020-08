Twee zeldzame berggorilla’s geboren in Oeganda

In een nationaal reservaat in Oeganda zijn twee zeldzame berggorilla’s geboren. Dat hebben lokale dierenparkautoriteiten woensdag bekendgemaakt. Zij zien het als een opsteker voor hun inspanningen om de soort in stand te houden.

De vader is Tibirikwata die aan het hoofd staat van een familie berggorilla’s in het natuurpark van Bwindi in het zuidwesten van Oeganda. De moeders staan bekend als Birungi en Mutesi. Het geslacht van de pasgeboren baby’s is nog niet kunnen bepaald worden.

In hetzelfde gebied werd in juni de berggorilla Rafiki gedood door een stroper. Die kreeg een celstraf van 11 jaar in een gerechtelijke uitspraak die een voorbeeld wilde stellen.

Door de coronapandemie zijn de wildparken van Oeganda gesloten voor het grote publiek. Daardoor was de kust vrij voor stropers om toe te slaan.