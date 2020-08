Vijf jaar geëist voor man die ex-vriendin aanvalt met mes

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is woensdag een man verschenen die beschuldigd wordt van poging moord op zijn ex-vriendin. De man viel haar in een dronken bui aan met een mes, toegesnelde buren konden voorkomen dat de vrouw gewond raakte. Het parket vraagt een celstraf van vijf jaar.

De man kon niet verkroppen dat zijn vriendin na 5 maanden de relatie had stopgezet en bedreigde haar via telefoon en berichtjes. De vrouw had een buurman/vriend hiervan verwittigd en hem gevraagd te helpen wanneer nodig.

‘s Avonds kwam haar ex stomdronken bij haar langs en viel haar aan met een mes. De vrouw kon de buurman verwittigen, die samen met een andere man ter hulp schoot en kon voorkomen dat de vrouw gekwetst raakt. Op dat moment zat de man bovenop de vrouw en had hij een mes tegen haar rug geplaatst, klaar om te steken. In het tumult kreeg de dader een duw, waardoor hij van de trap viel. Achteraf verklaarde hij dat hij aangevallen werd en het slachtoffer was.

Bij de huiszoeking werden enkele verboden wapens gevonden, en de 13-jarige zoon van de man verklaarde dat hij geslagen was en met een mes tegen het been geduwd. De man stond dus ook terecht voor verboden wapenbezit en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.

“Dit had zeer slecht kunnen aflopen, ik vraag dan ook vijf jaar cel”, zei de procureur.

De advocaat van de man vroeg om een straf met probatie-uitstel. “Het gaat hier zeker niet om poging moord, zelfs niet om poging doodslag”, zei meester Joey Wuyts. “Ik vraag de herkwalificatie tot opzettelijke slagen en verwondingen, hij had gedronken en wist niet meer wat hij deed.”