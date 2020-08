Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) komt met opmerkelijke uitspraak in interview: “Ik had eigenlijk niet mogen spelen”

Fulham won dinsdagavond de lotterij. Het versloeg Brentford met 2-1 en promoveerde zo opnieuw naar de Premier League. Na afloop werd topschutter Aleksander Mitrovic voor de camera gehaald, waarbij de ex-speler van Anderlecht stelde dat hij eigenlijk al bijna twee weken geen meter gelopen had voor zijn invalbeurt op Wembley.

‘Mitrogol’ viel pas in de 92ste minuut in bij de ploeg van Denis Odoi. De Serviër - die de confrontaties met Cardiff gemist had door een hamstringblessure - kon geen 27ste doelpunt scoren voor Fulham in de verlengingen, maar pakte wel een gele kaart. Een invalbeurt om snel te vergeten?

“Ik had niet eens op het veld mogen staan”, aldus Mitrovic. “Het was heel zwaar, om eerlijk te zijn. Ik ben op dit moment pas in de helft van mijn herstel en mijn hamstrings doen nog altijd pijn. We hebben echter de beslissing genomen om te spelen want soms moet je in het leven risico’s nemen. Ik ben blij dat we dit risico genomen hebben. We hebben dit verdiend.”

“Ik heb al dertien dagen niet meer gelopen”, gaf hij toe. “Niet getraind, enkel in de fitness gezeten. Ik heb geprobeerd om drie keer per dag te wandelen en mijn programma heb ik verdubbeld, zodat ik hier zo fit mogelijk kon zijn. Ik heb waarschijnlijk nog een week tot tien dagen nodig om te denken aan normaal trainen. Maar het is ongelooflijk wat we vandaag bereikt hebben. Ik ben gelukkig.”

Geen toeval

Beide doelpunten van Fulham werden gescoord door Joe Bryan. Vooral zijn eerste was een pareltje, met een vrije trap vanop zo’n 40 meter. Maar dat was allesbehalve toeval.

“Het openingsdoelpunt was gepland. We hadden de positie van David Raya (doelman van Brenford, red.) bij vrije trappen bekeken. Daaruit bleek dat hij vaak heel ver naar voren staat. Ik riep Joe dan ook bij voordat hij die vrije trap ging nemen, zodat het leek alsof we iets tactisch aan het bespreken waren. Ik zei hem echter om de positie van Raya in de gaten te houden en voor het schot op doel te gaan. Dat deed hij. En het werkte.”