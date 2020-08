OEFENMATCHEN. Buffalo’s ontsnappen tegen Seraing, Moeskroen klopt grote broer Lille

Eind deze week trapt de Jupiler Pro League op gang. Tijd voor de laatste oefenmatchen dus, met onder meer AA Gent en Moeskroen.

Buffalo’s ontsnappen tegen gretig Seraing

Povere prestatie van de Buffalo’s, die nochtans met flink wat ervaren spelers een heel gretig Seraing bekampten. Vooral voor rust speelde Gent echter te slordig en bezondigde het zich te vaak aan foute keuzes en overhaast afwerken om de Luikse bezoekers te verontrusten. Na de pauze hield Seraing vlot stand maar een fraaie treffer van de ingevallen Mahour en een doelpunt van de bedrijvige Parmentier leverde alsnog een zege op.

Thorup gaf tegen Seraing vooral jongens die de voorbije weken minder in actie kwamen de kans om speelminuten te sprokkelen. De Bruyn en Mbayo voetbalden enkele mogelijkheden bij elkaar maar Gent had het toch knap lastig met een zeer goed georganiseerd Seraing dat regelmatig ook voor Roef opdook.

De Buffalo’s acteerden te slordig om de bezoekers echt in verlegenheid te brengen. Toen Marreh dan toch eens in kansrijke positie kwam, besloot de middenvelder ruim naast. Vlak voor pauze profiteerde Cascio - sluw door de Gentse buitenspelval geglipt - optimaal en bracht het team van Emilio Ferrera op voorsprong.

Meteen na de pauze kreeg Seraing een unieke kans om hun voorsprong te verdubbelen maar Mikautadze verzuimde af te werken. Gent ontwikkelde meer druk en Mbayo stak tweemaal zijn neus aan het venster maar scoren lukte de jonge spits niet.

Halfweg de tweede periode bracht Thorup zes beloften tussen de lijnen. Zij toonden heel wat inzet maar hadden het niet onder de markt tegen een fysiek bijzonder stevig Seraing. Tot Mahour in het slotkwartier met een fraaie plaatsbal de Gentse gelijkmaker aantekende en toen Parmentier alert reageerde op Luiks balverlies greep Gent zowaar nog de zege in hun laatste oefenduel voor de competitiestart tegen Sint-Truiden.

AA Gent: Roef, Botaka (67’ Cissé), Godeau, Arslanagic, Mohammadi (67’ Van Daele), Dorsch (67’ Veeckman), Marreh, De Bruyn (67’ Mahour), Parmentier, Mbayo (67’ Boufath) en Kvilitaia (67’ Diedhiou)

Doelpunten:

45’ Cascio 0-1

79’ Mahour 1-1

88’ Parmentier 2-1

Moeskroen klopt grote broer

Moeskroen heeft in zijn laatste oefenpartij een knappe zege gepakt tegen het Franse Lile. In het imposante trainingscomplex van de Franse club werd het 0-1.

Moeskroen onderging het spel in het openingskwartier, maar kwam wel op voorsprong. Na een knappe aanval via Mohamed en Bocat rondde Badibanga knap af. Lille speelde de bal rond, maar de Moeskroense organisatie stond goed. Lille kon enkel dreigen via stilstaande fases. Één keer raakten de Fransen er in de eerste helft doorheen, maar met een zeer goede redding hield Gillekens Mpembélé van de gelijkmaker.

Na rust bracht Moeskroen een volledig nieuw elftal tussen de lijnen, op de eerder ingevallen Onana na, maar het spelbeeld bleef hetzelfde: Lille had de bal, Moeskroen hield boel goed gesloten. Al moest Koffi op het uur een schitterende reflex uit zijn mouw schudden. Aan de overkant stuitte ook Moeskroen bij een zeldzame tegenprik op de doelman. In het laatste half uur kwam LOSC opzetten, maar Koffi wilde van geen wijken weten. Moeskroen hield stand en zet met deze knappe zege een punt achter een degelijke voorbereiding. Het kan met vertrouwen toeleven naar de competitiestart op Antwerp komende zaterdag.

Moeskroen eerste helft: Gillekens, Ciranni, Silvestre (18’ Onana), Agouzoul, Bocat, Mohamed, Hocko, Faraj, Van Durmen, Badibanga, Postolachi

Moeskroen tweede helft: Koffi, Henry, Simba, Antonov, Dione, Onana, Nlandu, Saglik, Tabekou, Omoigui, Zeka

Lille: Maignan, Pied (45’ Innocenti), Gabriel (69’ Fonte), Djalo (45’ Reinildo), Bradaric (45’ De Ceita), Niasse (69’ André), Sanches (45’ Soumaré), Bamba (45’ Simbakoli (69’ Yilmaz)), Ikoné (45’ Araujo), Capita (45’ Lihadji), Mpembélé (60’ Yazici)

Doelpunt: 11’ Badibanga 0-1