Explosie Beiroet: Brussel opent rouwregister voor slachtoffers Beiroet

Brussel heeft woensdag een rouwregister geopend in het stadhuis voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Nog tot volgende week kunnen mensen hun medeleven erin betuigen. Dan wordt het overgedragen aan de ambassadeur van Libanon in België, zo heeft Brussels burgemeester Philippe Close meegedeeld aan persagentschap Belga.

“We hebben een grote Libanese gemeenschap in Brussel. Libanon is een land dat de laatste jaren veel ellende heeft meegemaakt, we vragen ons af wanneer het zal ophouden”, aldus Close. Woensdagochtend heeft de burgemeester zijn medeleven reeds betuigd aan de Libanese ambassadeur in België.

“Deze gemeenschap, die helemaal vermengd is in onze cultuur en ons grondgebied, is aanwezig in vele sectoren: mensen die in ziekenhuizen werken, restauranthouders, advocaten... Velen van hen kwamen naar België om te studeren, zijn hier gebleven en zijn ons land zeer genegen”, aldus de burgemeester.

In de explosies in Beiroet kwamen al minstens 100 mensen om het leven en nog eens 4.000 mensen raakten gewond.