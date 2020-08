Eerste twee speeldagen Jupiler Pro League live te zien op groot scherm in de cinema: “Een uitgelezen kans”

Voor voetbalfans start het nieuwe voetbalseizoen in mineur want je favoriete club aanmoedigen in het stadion is momenteel nog niet mogelijk. Kinepolis, de Pro League en Eleven Sports slaan daarom de handen in elkaar om “the next best thing” aan te bieden. De eerste twee speeldagen van de Jupiler Pro League zijn live op het grote scherm te volgen in de bioscoop.

Vanaf zaterdag 8 augustus zijn Belgische voetballiefhebbers welkom om hun favoriete ploeg naar de overwinning te stuwen in de bioscoop aangezien alle matchen momenteel achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

“Je lievelingsploeg aan het werk zien in de bioscoop biedt daarom een uitgelezen kans om samen met fans, in de meest veilige omstandigheden, dichter bij voetbal te zijn”, klinkt het in een persbericht. “Voetbalfanaten krijgen zo de opportuniteit om hun ploeg aan te moedigen in alle veiligheid, conform aan de meest recente coronamaatregelen. Zoals bij ieder bioscoopbezoek is er een maximum capaciteit qua aantal bezoekers, is een mondmasker verplicht en moet je bij het binnenkomen steeds je handen ontsmetten.”

Een ticket kost 9 euro en kan je kopen vanaf woensdag 5 augustus op kinepolis.be.