Verdachte aangehouden voor moord op Ilse Uyttersprot: “Hij had het moeilijk met de lockdown, en wou dat hij de klok kon terugdraaien”

/ Aalst - Jurgen D. (49) die gisterenochtend het politiekantoor binnenwandelde om de moord op zijn vriendin en ex-burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot, toe te geven, is woensdagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en wordt aangehouden op verdenking van moord. Maar volgens zijn advocaat zou hij niet met voorbedachtheid gehandeld hebben.

“Het gaat slecht met hem”, vertelt zijn advocate Krist’l De Paepe woensdag. “Hij weet dat zijn leven voorbij is. Maar hoewel hij aangehouden blijft wegens moord, zien we geen voorbedachtheid. Hij was even het noorden kwijt en wou dat hij de klok kon terugdraaien.” Volgens de advocate was er geen sprake van een relatiebreuk tussen Jurgen D. en Ilse Uyttersprot. Ze hadden relationele problemen en gingen samen naar de psychiater.

“Zijn stoppen zijn doorgeslagen. Wij en hijzelf weten niet wat er toen in zijn hoofd omging. Wel weten we dat hij wat problemen had en het ook moeilijk had met de lockdown. Vorige week zijn ze nog samen naar de psychiater geweest.” D. zou door de lockdown minder werk hebben gehad, wat hem depressief maakte. Ilse wilde dat oplossen door samen naar de psychiater te gaan.

Volgens De Paepe is D. nu heel rustig en gelaten, en beseft hij nog niet echt wat er gebeurd is. Wel bevestigt ze dat hij in behandeling moet. De verhalen die de ronde doen over een mogelijke zelfmoordpoging afgelopen nacht ontkent zijn advocate, maar ze zegt wel te vrezen voor de komende dagen. “Hij zit zo diep dat ik er de komende dagen wel voor vrees.”

