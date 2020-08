Meer dan 200 werknemers in quarantaine bij vleesverwerkend bedrijf na coronabesmetting

Staden - Bij Westvlees in het West-Vlaamse Staden moeten meer dan 200 medewerkers, allemaal uit de snijafdeling, in quarantaine nadat 18 van hen positief hebben getest op het coronavirus. Het bedrijf kwam de broeihaard op het spoor via lokale contactopsporing.

“Via dat systeem werd duidelijk dat meerdere mensen die ziek thuis bleven, besmet bleken met Covid-19 én op dezelfde afdeling binnen Westvlees werken”, zegt productmanager Manuel Goderis.

Zowat 225 medewerkers ondergingen intussen een test. Onder hen ook werknemers van andere afdelingen die bijvoorbeeld familiale banden hebben met een of meerdere werknemers van de snijafdeling. Bij 18 personen werd corona vastgesteld, maar aangezien lang nog niet alle testresultaten bekend zijn kan dat aantal nog oplopen.

Het bedrijf plaatst de volledige afdeling tot eind volgende week in quarantaine. De activiteiten worden tijdelijk overgenomen door andere bedrijven binnen de Belgian Pork Group, waartoe Westvlees behoort. Volgens burgemeester Vanderjeugd is het voorlopig niet aan de orde om het bedrijf volledig te sluiten. “De besmette mensen werken in dezelfde afdeling die afgesloten is van de rest van het bedrijf, of hebben een familiale band met personen binnen die afdeling. We volgen alles heel goed op maar sluiting is nog niet aan de orde.”

Ook andere slachthuizen

Het is niet het eerste vleesverwerkend bedrijf dat getroffen wordt door uitbraken van Covid-19. Ook in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland moesten bedrijven de voorbije maanden de deuren sluiten nadat verschillende werknemers besmet raakten. Hoe het komt dat deze bedrijven zo kwetsbaar zijn is niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen liggen aan het feit dat er geen anderhalve afstand kan gehouden worden tussen het personeel.