Zware brand legt woning van Leo (72) helemaal in de as: “Ik kon niet anders dan naar binnen terugkeren voor de hondjes”

Brugge / Sint-Andries -

In de Paallandenstraat in Sint-Andries (Brugge) brandde dinsdagmorgen in alle vroegte een woning zo goed als helemaal uit. Een bewoner liep tweedegraads brandwonden op en ligt nog in het ziekenhuis. Een andere liep het brandende huis terug in om de hondjes te redden. “Ik kon niet anders”, zegt hij.