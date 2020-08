Nieuw goudhaantje van Manchester City haalt zwaar uit naar ex-club: “Ze brachten schade toe aan mij, mijn manager én mijn familie”

Ferran Torres kon niet snel genoeg vertrekken bij Valencia. Manchester City legde 37 miljoen euro op tafel (transfersom plus bonussen) en haalde de 20-jarige aanvaller in huis. Meteen na de aankondiging haalde Torres hard uit naar zijn ex-club.

Torres gooide hoge ogen op het EK onder 19. Hij leidde Spanje naar de titel door in de finale twee doelpunten voor zijn rekening te nemen tegen Portugal. Dit seizoen brak hij door bij Valencia, met vier goals en vijf assists in La Liga. En dat terwijl hij zich niet goed in z’n vel voelde.

“Ik voel me triest omdat ik mijn club verlaat, de club waar ik al sinds m’n zevende actief ben”, aldus Torres bij Marca. “Maar ik heb ook zware momenten gekend, daarom besloot ik om te vertrekken. Ik ben Valencia dankbaar en zal de club altijd steunen, maar er waren mensen binnen de club en enkele journalisten die mijn imago wilden beschadigen. Of ik me aangevallen voelde? Ik kwam meteen onder druk te staan toen ik de overstap naar het eerste elftal maakte. En het was niet alleen ik, ook mijn manager en familie werden schade toegebracht. Dezelfde mensen die nu een campagne voeren tegen mij, zeiden destijds dat ik zou falen. Wat hard aankomt voor iemand van 17 jaar.”

Foto: REUTERS

Onder druk

Een contractverlenging werd nog wel aangeboden, maar daar kon Torres niet op ingaan. “In ruil daarvoor werden we onder druk gezet en dat is nog zacht uitgedrukt”, klinkt het. “Ik wilde blijven en de voorwaarden die we stelden waren niet onhaalbaar voor de club (Torres wilde onder andere kapitein worden en bij de bestbetaalde spelers van de club horen, red.). Ik was in staat deze club te leiden en wilde ook zo behandeld worden, maar ze wilden gewoon niet dat ik bleef.”

Torres stelt wel dat hij op een bepaald moment zal kunnen terugkeren naar Valencia. “Zelfs als er oneerlijke mensen rondlopen. Velen van hen zullen hier binnen enkele jaren waarschijnlijk niet meer zijn, terwijl ik zal bewezen hebben dat ik het verdien om terug te keren”, aldus de aanvaller, die ook niet bepaald goed overweg kon met aanvoerder Dani Parejo.

“Nu ben ik mentaal sterker, maar ik heb nooit echt een relatie opgebouwd met hem. Toen ik bij het team kwam, duurde het weken alvorens er een simpele goeiemorgen vanaf kon. Hij was geen goeie kapitein, vind ik. Vooral na het vertrek van (trainer, red.) Marcelino. Lee Kang-in en ik werden toen als de schuldigen aanzien in de kleedkamer. Wekenlang werd er niet gesproken met ons.”