Contract van 100 miljoen voor contacttracing levert ziekenfondsen 0,0 euro op volgens Socialistische Mutualiteiten

Het contract voor contacttracing van 100 miljoen euro levert de ziekenfondsen geen eurocent op. Dat zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. Dat de ziekenfondsen zich zouden verzetten tegen de lokale contactopsporing, noemt hij een valse insinuatie.

Verschillende media meldden woensdag dat de ziekenfondsen hebben geprobeerd om lokale alternatieven in de contactopsporing van coronapatiënten te boycotten. De Vlaamse regering sloot een akkoord met de mutualiteiten, enkele callcenters en consultant KPMG om de contacttracing te organiseren.

Volgens Callewaert hebben de ziekenfondsen zich “met lange tanden” als loyale partners geëngageerd. “We kunnen er fijntjes op wijzen dat van alle voorwaarden om met een goed functionerend systeem voor contactopsporing te kunnen starten, de voorwaarde van voldoende capaciteit, onze enige opdracht waar we als ziekenfondsen moesten voor zorgen, ook de enige voorwaarde was waaraan op 11 mei 2020 werd voldaan.”

“Waarom werd slechts een derde van de te bevragen besmette personen in het proces van contactopsporing ingebracht, waardoor zonder een voet verzet te hebben al tweederde werd gemist?”, stelt Callewaert. Hij zegt ook dat de identificatie- en contactgegevens van de te bevragen personen “lamentabel” waren. Het IT-platform “was een catastrofe”.

Voorstander van samenwerking

De kritiek dat de mutualiteiten de persoonsgegevens van coronapatiënten wilden gebruiken voor hun eigen activiteiten, wat uiteindelijk niet werd toegestaan, vindt Callewaert ook niet terecht. “Waarom mochten we besmette personen die het zelf individueel zeer moeilijk hebben, niet extra ondersteunen vanuit onze dienstverlening. Dat is geen machtspelletje, dat is voor sommige van die mensen ‘een spel’ op leven en dood.”

Callewaert zegt voorstander te zijn van een “vergevorderde gestroomlijnde samenwerking” tussen centrale en decentrale componenten. “Waarom wil men niet zien of horen dat de ziekenfondsen voorstander zijn van een dergelijke nauwe samenwerking met centraal gegevensbeheer?” Alleen moet voor Callewaert de centrale organisatie blijven om dubbel werk te vermijden.