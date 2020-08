De nieuwe felgroene kleur van de Sint-Mattheuskerk in Munkzwalm is voer voor discussie. Van ‘opvallend in deze grijze tijden’ tot ‘kermis- en -bordeelachtig’.

Met de kerk van Nederzwalm als hoofdkerk is de kerk van Munkzwalm een van de twee kerken die volgens het kerkenplan in 2016 behouden zal blijven voor huwelijken en uitvaarten. In datzelfde plan is bepaald ...