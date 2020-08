Twintiger moet jonge vrouw half miljoen euro schadevergoeding voor slagen in discotheek

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een twintiger uit Leuven veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 462.317 euro aan een jonge vrouw, die van hem klappen had gekregen in discotheek Versuz in Hasselt. De 22-jarige man had haar op 2 juni 2017 mishandeld. Het slachtoffer kreeg te maken met drie hersenbloedingen en hield er een blijvende invaliditeit aan over. De strafrechter had hem tot 200 uren werkstraf en 1.600 euro boete veroordeeld.

In de discotheek zou hij op een bepaald ogenblik een slag in het gezicht hebben gekregen, nadat hij naar eigen zeggen door een meisje was lastiggevallen. “Ik heb toen teruggeslagen. Ik wist niet dat het een meisje was. Ik ben zeker niet blijven slaan, toen ze al op de grond lag”, vertelde de beklaagde die haar een vuistslag gaf. De beklaagde sprak van wettige zelfverdediging en uitlokking, maar die argumenten heeft de rechtbank van tafel geveegd.

Getekend voor rest van haar leven

Ten gevolge de slagen kreeg de toen 26-jarige vrouw volgens advocaat Jan Swennen drie hersenbloedingen. Ze kreeg een zware slag tegen de rechterslaap en rechterkaak. Ze bloedde uit oor en neus. Ze belandde met veel breuken in het ziekenhuis. Door de mishandeling is ze voor de rest van haar leven getekend. Haar intelligentieniveau is serieus gezakt. Ze kampt verder onder meer met angststoornissen en geheugenverlies. Een deskundige becijferde de persoonlijke ongeschiktheid op 45 procent.

De kosten voor het deskundigenonderzoek bedragen 6.262 euro en aan de moeder van het slachtoffer is de twintiger 1.250 euro verschuldigd. Verder verleende de rechtbank voorbehoud voor mogelijke posttraumatische epilepsie en gehoorschade met mogelijk de noodzaak voor een gehoorapparaat.