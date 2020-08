Populaire bar sluit tijdelijk de deuren: “Enkelingen verzieken de sfeer voor iedereen”

Bar Brul, het populaire café naast het Te Boelaerpark in Borgerhout, sluit voor twee weken de deuren. Financieel is het moeilijk te dragen voor zaakvoerder Bertrand Lekeux. Hij ziet zijn capaciteit gehalveerd, maar moet tegelijkertijd meer personeel inzetten. “En dan zijn er die enkelingen die zich niets van de maatregelen aantrekken en de sfeer verzieken voor iedereen”, zegt hij. “Dat zorgt voor frustraties en dan is het niet meer plezant.”

