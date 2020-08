Curator van het failliete Santana in gesprek met kandidaat-overnemers

Stefaan Aerts, die vorige week door de Brusselse ondernemingsrechtbank als curator aangesteld werd voor het failliete Santana, praat momenteel met een aantal kandidaat-overnemers. Hij behoudt naar eigen zeggen de hoop op een overname van de kurkvloerproducent en -verkoper. “Dit zal echter afhangen of er een concreet en aanvaardbaar bod op tafel komt”, aldus Aerts.

Santana werd 30 jaar geleden opgericht en specialiseerde zich in kurkvloeren. Het bedrijf stelde 42 personen tewerk en baatte 10 showrooms uit. Deze situeren zich allemaal in Vlaanderen, met uitzondering van de showroom in Waver. Het faillissement volgt op een periode van drie maanden waarin het bedrijf genoot van gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers en tevergeefs naar een overnemer werd gezocht.

“Alle werknemers zijn inmiddels ontslagen met uitzondering van één persoon die ik in dienst genomen heb om de stock te inventariseren om onder meer na te gaan of bestellingen waarvoor klanten voorschotten hadden betaald, alsnog kunnen geleverd worden. Op die manier krijg ik in het kader van een eventuele overname ook een inzicht in de resterende activa”, aldus Aerts.