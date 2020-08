José Mourinho lijmt brokken met Iker Casillas: “Een geweldige keeper, een geweldige man”

Beste vrienden waren het niet, José Mourinho en Iker Casillas. De Portugees had de zopas gestopte doelman onder zijn hoede in zijn periode bij Real Madrid. Mourinho kwam even terug op zijn troebele relatie met de Spanjaard, die hij toch als een vriend durft te beschouwen.

Mourinho stond tussen 2010 en 2013 aan de zijlijn in Bernabeu. Daar was Casillas niet altijd de eerste keus van de huidige coach van Tottenham. De Spanjaard was al een beetje op zijn retour bij de Koninklijke en meermaals moest hij zijn plekje onder de lat afstaan aan Diego Lopez. Ook met Sergio Ramos ging Mourinho weleens openlijk in de clinch voordat hij de Spaanse hoofdstad inruilde voor Chelsea.

“Zijn intelligentie en volwassenheid zorgde ervoor dat er altijd wederzijds respect was”, vertelde Mourinho bij het Spaanse AS. “Jaren later zou ik zelfs van een oprechte vriendschap durven spreken.”

“Casillas is een keeper voor de geschiedenisboeken. Zowel voor Real Madrid, de Spaanse nationale ploeg en het wereldvoetbal. Een geweldige doelman én een geweldige man”, strooide hij nog met lof.

Iker Casillas kondigde dinsdag zijn afscheid van het internationale profvoetbal aan, na een carrière van 22 jaar.