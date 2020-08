Brusselse regering en burgemeesters bespreken donderdag specifieke coronamaatregelen

Brussel - Donderdag 6 augustus vindt er een nieuwe gewestelijke veiligheidsraad waarbij Brussels minister-president Rudi Vervoort samen met de negentien Brusselse burgemeesters verdere specifieke maatregelen voor de inperking van COVID-19 zal bespreken. Woensdag werd al de basis gelegd voor het overleg tijdens een vergadering tussen de minister-president Vervoort, Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo), de Hoge Ambtenaar van Brussel-Hoofdstad Viviane Scholliers en enkele experten.

Het kabinet van Hoge ambtenaar van Brussel-Hoofdstad Viviane Scholliers laat weten dat er tijdens de vergadering naar het globale plaatje van het stijgend aantal besmettingen gekeken wordt, maar dat er ook op wijkniveau mogelijke maatregelen voorbereid worden. Veel meer willen de aanwezige politici niet kwijt. Over een mogelijke avondklok of een algemene mondmaskerverplichting in het Brussels gewest is er nog geen informatie. Momenteel nemen de gemeenten onafhankelijk beslissingen over de mondmaskerplicht.

Donderdag worden de conclusies van de vergadering met de experten door Brussels minister-president Rudi Vervoort voorgelegd op een gewestelijke veiligheidsraad waarbij ook de negentien Brusselse burgemeesters aanwezig zijn.

In het Brussels gewest blijven de besmettingscijfers stijgen en waren er gemiddeld 34,2 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week. Op vlak van afgenomen tests heeft Brussel met 3,7 procent ook het hoogste een positiviteitsratio, op Antwerpen (5,3 procent) na. Binnen de negentien Brusselse gemeenten is Sint-Gillis er het ergst aan toe met 70 gevallen per 100.000 inwoners. Enkel Watermaal-Bosvoorde (16) en Sint-Pieters-Woluwe (17) overstijgen de alarmdrempel van 20 gevallen per 100.000 inwoners niet.