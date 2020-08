Rechter: “Je kan niet veronderstellen dat iemand jaar later moord pleegt”

Jurgen D. werd in 2014 vervolgd en veroordeeld voor twee juridische kwalificaties: opzettelijke slagen en verwondingen, met de verzwarende omstandigheid dat het tegenover zijn eigen partner was. En belaging, omdat hij de vrouw in kwestie langdurig ongepast bleef lastigvallen. In het dossier is sprake van wurging, de keel dichtknijpen en eerdere veroordelingen. “Het behoort aan het parket om het dossier bepaalde kwalificaties te geven”, zegt Annette Van Hecke, persrechter en ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. “De rechtbank kan de feiten eventueel herkwalificeren naar bijvoorbeeld opzettelijke doodslag. Maar in dit dossier heeft de rechter geoordeeld dat dit niet nodig was. Uit het dossier moet opgemaakt zijn dat een verzwaring van de tenlastelegging niet aan de orde was.”