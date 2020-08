Vlaams Minister van Sport Ben Weyts laat voetbal in Antwerpen toch toe: “Je kunt niet alles verbieden wat leuk is”

Het was een hele discussie. De Jupiler Pro League start dit weekend, maar mocht er wel gevoetbald worden in Antwerpen waar de corona-maatregelen veel strenger zijn? De hete aardappel werd constant doorgeschoven, maar nu hakte Vlaams Minister Ben Weyts (N-VA) de knoop door. Profvoetbal mag in heel Vlaanderen, ook in Antwerpen.

Voetballiefhebbers zullen dit weekend op tv kunnen genieten van Antwerp - Moeskroen en KV Mechelen - Anderlecht. Vanmiddag hakte Antwerps gouverneur Cathy Berx de knoop nog niet door. Ze sprak haar ontgoocheling uit in de vieringen tijdens de beker- en promotiefinale waarbij spelers om elkaars nek hingen, maar of er effectief gespeeld mocht worden? Tja, dat moest Vlaams Minister Ben Weyts beslissen.

“Die bal werd al een tijdje rondgespeeld, hé”, zegt Minister Weyts in een eerste reactie. “Het was een moeilijke beslissing, maar het is niet omdat ze moeilijk is dat ze niet moet worden genomen. Iemand moet het doen en ik ben niet bang om mijn verantwoordelijkheid te nemen. We zaten daarnet samen met Vlaamse en Duits-talige Gemeenschap. Aanvankelijk was de teneur om de beslissing nog uit te stellen tot vrijdag, maar je kunt toch niet wachten tot één dag voor de competitiestart? Dus ja, er mag gevoetbald worden door profs in heel Vlaanderen. Ook in Antwerpen.”

Geen Covid-hoofdstad

De virologen en epidemiologen waren nochtans sceptisch de afgelopen dagen. “Het advies van Celeval ging soms meerdere richtingen uit. Dat klopt. Het was altijd: ja, maar... Dat is logisch. Er moeten epidemiologisch afwegingen worden gemaakt, maar ook sociale afwegingen. Daarom werd het een politieke beslissing en je kunt niet alles verbieden wat leuk is. Als je ziet dat er in rode zones zoals Barcelona en Leicester wel gevoetbald kan worden, dan moet dat bij ons ook kunnen. Doe je dat niet, dan roep je jezelf echt uit tot de Covid-hoofdstad van Europa. Dat is ook niet de bedoeling.”

Tegelijkertijd geeft Minister Weyts het profvoetbal wel een waarschuwing mee. “Het voetbal doet inspanningen om alles veilig te laten verlopen, maar ze beseffen ook goed dat ze een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben. Als het fout loopt rond bepaalde wedstrijden, zal het wel snel gedaan zijn.”