Solidariteitsacties voor gezin dat alles kwijtgeraakt in brand komen op gang: “Ik heb de hele week geweend”

De uitbaters van dagbladhandel Den Demer in Werchter zijn een actie gestart om Koen Werrens, zijn vrouw Trees Bohets en dochter Selena uit de nood te helpen, nadat het gezin vorige week zo goed als alles kwijtspeelde na een verwoestende brand aan hun chalet. Ook andere zelfstandigen komen met voorstellen op de proppen. Een woning vond het gezin echter nog niet.

Sint-Katelijne-Waver is voorlopig de nieuwe thuis van Koen Werrens, zijn partner Trees Bohets en de kleine Selena (8), nadat hun chalet aan Hinderenberg in Werchter vorige week uitbrandde. In de tuin ...