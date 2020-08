Union wint oefenduel in Lens met 1-3

Union Sint-Gillis heeft woensdag een oefenduel tegen het Franse Lens, komend seizoen nieuwkomer in de Ligue 1, met 1-3 gewonnen.

De troepen van coach Felice Mazzu lieten in tien minuten liefst drie keer de netten trillen, via Hamzaoui (54.), Nielsen (60.) en Undav (65.). Oudjani redde na 76 minuten de eer voor de thuisploeg.

Voor Union was het al de zesde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag oefenen ze tegen Rebecq. De competitie in 1B start in het weekend van 21 tot 23 augustus. Op de eerste speeldag staan de Brusselaars voor een verplaatsing naar de ambitieuze promovendus Deinze.