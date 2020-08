N-VA mag nieuwe rechter voordragen: Danny Pieters op weg naar Grondwettelijk Hof

De vorige benoeming bij het Grondwettelijk Hof is nog maar net verteerd, of een volgende kandidaat mag zich al opmaken. Deze keer valt de eer te beurt aan de N-VA, waar Danny Pieters over de beste papieren lijkt te beschikken.

De N-VA mag een nieuwe rechter bij het Grondwettelijk Hof voordragen. Binnen de partij circuleren vooral de namen van Danny Pieters (64) en Matthias Storme (61), maar die laatste geeft zichzelf niet veel kans. De nieuwe rechter moet de plaats innemen van André Alen, de huidige voorzitter van het Hof die weldra met pensioen gaat.

Het Grondwettelijk Hof is de instantie die de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus in ons land in het oog houdt. Verder strijdt het Hof ook voor de grondrechten van Belgische burgers, zoals de naam wel doet vermoeden.

De rechters bij het Grondwettelijk Hof zijn allemaal politiek benoemd. Als er een nieuwe rechter moet worden aangeduid, buigt de Kamer of de Senaat zich daarover, volgens een beurtrol. Nu is het dus de beurt aan de Kamer. In theorie kan iedereen zich kandidaat stellen, maar er is een afspraak tussen de bestuurspartijen wie op welk moment een nieuwe rechter mag aanduiden. Mocht de samenstelling van het Grondwettelijk Hof wiskundig overeenkomen met de verdeling van de Kamerzetels, dan mocht een extreme partij, Vlaams Belang of PVDA, zich nu opmaken voor een zitje. Maar zover kan het dus nooit komen, want de rechter moet wel degelijk het vertrouwen krijgen van een meerderheid binnen de politiek.

Net daar wrong het schoentje bij de vorige benoemingsprocedure. Zakia Khattabi, ex-voorzitster van Ecolo, kreeg niet het vertrouwen van de Senaat. N-VA en Vlaams Belang hadden hun veto uitgesproken, omdat Khattabi een asielzoeker zou hebben geholpen bij zijn uitwijzing. Ook heeft Khattabi geen diploma in de rechten, maar dat is zelfs geen vereiste om benoemd te worden. Uiteindelijk trok ook de MR haar steun in, waardoor Ecolo op zoek moest naar een andere kandidaat. Opvallend genoeg werd Thierry Detienne wel capabel bevonden, hoewel hij evenmin over een diploma in de rechten beschikt.

Nu het de beurt is aan de N-VA, wil de partij er een erezaak van maken om een echte juridisch expert bij het Grondwettelijk Hof te posteren. In de wandelgangen circuleren de namen van Danny Pieters en Matthias Storme, beiden professor in de rechtsgeleerdheid. Maar Storme vreest dat de post niet voor hem zal weggelegd zijn, terwijl Pieters redelijk zeker is van zijn stuk. Voor de 64-jarige Pieters zou het een logische stap zijn in zijn carrière, na omzwervingen in de Kamer en de functies van Senaatsvoorzitter en vicerector van de KU Leuven.