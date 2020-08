Pionier van de zelfrijdende auto moet naar cel voor “grootste diefstal bedrijfsgeheimen”

Toen Anthony Levandowski, het brein en de drijvende kracht achter de zelfrijdende auto van Google, in 2016 overstapte naar concurrent Uber, was dat groot nieuws in Silicon Valley. Tot zijn ex-werkgever hem beschuldigde van het stelen van bedrijfsgeheimen. Dan werd dat wereldnieuws. Intussen zit de ‘pionier van de zelfrijdende auto’ financieel aan de grond en nu is hij ook nog eens veroordeeld tot 18 maanden cel. Enige troost: hij mag wachten tot de coronacrisis voorbij is.