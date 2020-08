Belangrijkste landingsbaan van Zaventem wordt heraangelegd en daar komt véél bij kijken

320 kilometer nieuwe kabels, 2.000 lichtjes en 40 voetbalvelden aan asfalt. Op de luchthaven van Zaventem is momenteel een indrukwekkende operatie bezig om 07L/25R, de meest gebruikte start- en landingsbaan van ons land, te renoveren. Voor het eerst in 24 jaar krijgt die een groot onderhoud.

45 meter breed en 3,3 kilometer lang. Zo’n gigantische start- en landingsbaan leg je niet zomaar even stil voor werken. Maar het laatste onderhoud van die 07L/25R dateert al van 1996, dus werd het toch stilletjesaan tijd. “We zijn drie jaar geleden begonnen met de planning”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport. “Er werd niet alleen gekeken naar de vluchten die nu op onze andere twee banen moeten landen, ook de veiligheid van de arbeiders is belangrijk. We moeten op elk moment weten wie zich waar bevindt. Daarom werd er voor de arbeiders en de voertuigen ook een speciale in- en uitgang gecreëerd.”

Sinds 13 juli en tot 23 augustus werken honderden arbeiders dag en nacht om de baan opnieuw in topconditie te krijgen. “De bovenste asfaltlaag wordt eraf gefreesd en opnieuw aangelegd. Daarnaast wordt ook het bakeningssysteem, de lichtjes langs en op de baan, volledig hernieuwd. En we vervangen in één keer ook de volledige bekabeling en het afwateringssysteem”, aldus Chioua Lekhli. “Zo kan de baan er zeker voor de komende vijftien jaar weer tegen.”

Lockdown

Waarom werd dat onderhoud niet uitgevoerd tijdens de coronalockdown? “Dat zou inderdaad logisch geweest zijn. We hebben het ook bekeken, maar het was praktisch niet haalbaar. We plannen zulke werken altijd in de zomer, omdat we dan het beste weer hebben. Het is belangrijk dat de baan zo kort mogelijk buiten gebruik is. Dat kunnen we het best doen wanneer het weer goed is, zonder te veel regen.”