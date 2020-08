Al meer dan tweeduizend Aalstenaars tekenen rouwregister Ilse Uyttersprot: “Ze was goed van inborst, en met haar verveelde je je nooit”

Aalst -

Meer dan tweeduizend Aalstenaars schreven dinsdag en woensdag een boodschap in de digitale rouwregisters van de stad en van de lokale CD&V-afdeling. In het administratief centrum kon het ook op pen en papier. Onder meer Jo De Meyst (67) reed per fiets van Moorsel naar Aalst om er een laatste woord te richten tot de overleden schepen Ilse Uyttersprot .