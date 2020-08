Cafébazin Lea (80) zag Ilse Uyttersprot zondag nog in haar stamkroeg: “Haar foto krijgt hier een plaats naast die van haar vader Raymond”

Aalst -

Een onwezenlijk gevoel overheerste woensdag in het stamcafé van Ilse Uyttersprot in Moorsel: drie dagen geleden was de 53-jarige politica er nog te gast, nu is de vrouw er niet meer. “Haar foto krijgt hier een plaats naast die van haar vader Raymond”, zegt Lea Vinck (80), cafébazin van Bij Peter.