Treinverkeer in Antwerpen-Centraal verstoord door rook aan locomotief

Het treinverkeer in Antwerpen-Centraal is woensdagavond verstoord door rookontwikkeling aan een locomotief. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Er is geen sprake van gewonden en de situatie is onder controle, maar de trein in kwestie moet wel worden ontruimd en het treinverkeer dat door de tunnel van en naar Luchtbal (en dus ook Nederland) moet, zal nog een tijd bovengronds moeten worden omgeleid.

“Omstreeks 17.20 uur is een Beneluxtrein op het niveau -2 van Antwerpen-Centraal binnengereden met rookontwikkeling aan de locomotief”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “De brandweer is ter plaatse en heeft alles onder controle. De NMBS heeft de zowat 300 reizigers eerst naar de achterste treinstellen geëvacueerd en zal hen nu langs de tunnel onder begeleiding naar het Astridplein brengen.”

Omdat het treinverkeer om veiligheidsredenen even stillag op alle sporen en het incident ook gevolgen heeft voor het treinverkeer in het station Antwerpen-Berchem, dreigt er drukte te ontstaan in de stations. De Antwerpse politie roept daarom via Twitter reizigers op om voorlopig indien mogelijk uit zowel Antwerpen-Centraal als -Berchem weg te blijven, om drukte in tijden van de coronamaatregelen te vermijden.