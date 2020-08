Libanezen komen samen aan Brusselse Beursplein tijdens herdenkingsmoment

Verschillende Libanezen en sympathisanten zijn woensdagavond omstreeks 17 uur samengekomen op het Beursplein in het centrum van Brussel om de ramp in de hoofdstad Beiroet te herdenken. Voor het Beursgebouw werden bloemen neergelegd en schreven mensen met krijt hun steunbetuigingen op de grond.

De organisatie Vriendschap Zonder Grenzen, die banden heeft met enkele organisaties in Libanon en Beiroet, organiseerde woensdag een bloemenhulde op het Beursplein. Mensen uit de Libanese gemeenschap in Brussel kwamen er stilstaan bij de ramp door een bloem neer te leggen en boodschappen van solidariteit op de grond te schrijven. Verschillende mensen vonden er steun bij elkaar en ook voorbijgangers stonden even stil bij de gebeurtenissen.

135 doden

Libanon is zwaar getroffen door de ramp en het zal voor de bevolking zwaar zijn om hiervan te recuperen. “Wat zal hun toekomst brengen? De haven is verwoest en er wordt nu al gesproken over een mogelijke hongersnood in Libanon, aangezien er geen graan meer kan binnenkomen”, vertelt Riet Dhont, lid van Vriendschap Zonder Grenzen en PVDA-politica.

De enorme explosie in Beiroet deed zich dinsdag voor, in een loods in de haven waar zeer explosief materiaal al zes jaar lang opgeslagen lag zonder veiligheidsmaatregelen. Het ging naar verluidt om 2.750 ton ammoniumnitraat. Volgens de laatste update heeft de explosie aan zeker 135 mensen het leven gekost. Er raakten nog eens vierduizend mensen gewond en er bevinden zich zeker nog slachtoffers onder het puin.