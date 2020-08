Democratische kandidaat Biden reist niet naar partijcongres in Milwaukee wegens coronapandemie

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal wegens de coronapandemie niet afreizen naar de Conventie van zijn partij in Milwaukee die hem naar alle waarschijnlijkheid de investituur zal geven.

De vroegere adjunct van Barack Obama zal zijn aanvaardingsrede houden in de staat Delaware waar hij woont, zo deelde zijn partij woensdag mee. Details worden later vrijgegeven. Ook andere redenaars zullen zich niet naar Milwaukee begeven. Uit vrees voor gezondheidsrisico’s hebben de Democraten hun Conventie reeds van juli naar augustus verlegd. Voorts zal de bijeenkomst van 17 tot 20 augustus verregaand digitaal verlopen.

Nog geen running-mate

Normaal nemen aan de Conventie duizenden mensen deel, onder wie bij de voorverkiezingen verkozen gedelegeerden en journalisten. Ook de Republikeinse partij van president Donald Trump heeft haar planning voor haar Conventie eind deze maand vanwege de coronapandemie omgeworpen.

Met wie Biden (77) als running-mate tegen Trump in het strijdperk zou treden is nog onduidelijk. Sinds senator Bernie Sanders in april de handdoek in de ring gooide, geldt Biden als dé Democratische kandidaat. Naar eigen zeggen beschikte hij begin juni ook al over voldoende afgevaardigden uit de staten om een meerderheid op de Conventie achter zich te krijgen.