17 jaar geleden als vluchteling naar ons land gekomen, nu wordt Birindar leraar op school waar het avontuur begon: “Dit is mijn manier om mijn dankbaarheid te tonen”

Essen -

17 jaar nadat hij in ons land arriveerde, zonder enige kennis van het land of de taal, is de cirkel rond voor de 22-jarige Birindar Gozcu. Hij wordt leerkracht op de school waar hij als 5-jarige zijn voorzichtige eerste stappen zette. “Ik ben trots, op mezelf én op mijn ouders”, zegt hij.