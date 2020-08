Intussen in Nederland: Feyenoord traint voor ruim duizend fans in De Kuip

Een duizendtal supporters kon woensdag voor het eerst in vijf maanden een open training volgen van Feyenoord in de Rotterdamse Kuip.

Voor het legioen was het een eerste kennismaking met nieuwkomers Mark Diemers (ex-Fortuna Sittard) en Bryan Linssen (ex-Vitesse). Waar omwille van de COVID-19 epidemie in België geen publiek aanwezig mag zijn tijdens wedstrijden, kan in het Nederlandse betaalde voetbal onder strikte voorwaarden tot 20 à 25 procent van het stadion gevuld worden met toeschouwers. De supporters mogen er niet schreeuwen en zingen in het stadion, wat in praktijk tijdens de open training moeilijk te respecteren viel.

Zondag speelt Feyenoord een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, waarbij zevenduizend supporters aanwezig zullen zijn.

Foto: Photo News

