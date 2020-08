Cijfers om van te zweten: drie keer meer hittegolven tegen eind deze eeuw

Alsof een tweede coronagolf nog niet genoeg was. Nu krijgen we er nog eens een hittegolf bovenop. Nog maar de eerste van 2020, maar sinds Ukkel het goed en wel registreert, is het al de 45ste die we sinds 1901 moeten slikken. En de frequentie neemt zienderogen toe. “Tegen 2100 zal het aantal hittegolven verdrievoudigen.”