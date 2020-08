Na verwoesting van Beiroet: is dit de klap te veel voor het Parijs van het Midden-Oosten?

Het land is failliet, de politici zijn door en door corrupt, en nu ligt de hoofdstad in puin. De explosie in Beiroet is een nieuwe klap voor Libanon. Hoe is het zover kunnen komen voor het ooit zo welvarende land met zijn hoofdstad Beiroet die flonkerde als Parijs? “Wij Beiroeters herrijzen altijd, als feniksen”, zegt Nehme Darwiche (35). “Maar nu twijfelen we ook zelf: komt het nog goed?”