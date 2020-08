Ook in ons land wordt ammoniumnitraat gemaakt en verwerkt: is een ramp als in Beiroet ook hier mogelijk?

Hoewel ook in ons land ammoniumnitraat wordt gefabriceerd en verwerkt, is er bij ons “geen enkele reden tot ongerustheid”, klinkt het zowel bij Belfertil, de koepel van de Belgische meststoffenindustrie, als bij Essencia, de federatie van de chemische industrie.

“Er bestaan twee soorten van ammoniumnitraat”, zegt Sigrid Maebe van Belfertil: “Eentje met een hoge concentratie en eentje met een lage. De eerste soort is zeer explosief en wordt enkel in de mijnbouw gebruikt. De tweede – en dat is de enige die in ons land wordt gemaakt – wordt verwerkt in meststoffen na stabilisatie, wat betekent dat de stof gebonden wordt aan bijvoorbeeld calcium.” Volgens de woordvoerster van Belfertil produceren en verwerken enkel Eurochem in de Antwerpse haven en Yara Tertre in het Waalse Saint-Ghislain ammoniumnitraat.

“De omvang van de explosie laat vermoeden dat het in Beiroet wellicht om de zeer explosieve variant ging, en die wordt bij ons inderdaad niet gemaakt”, bevestigt Gert Verreth van Essenscia. “Bovendien zijn de productie, de opslag en het transport bij ons van een totaal andere orde dan wat ik lees over Beiroet. Alles gebeurt hier in zeer strikt gereglementeerde en gecontroleerde omstandigheden. Na de productie wordt alles in streng beveiligde silo’s met temperatuursensoren en vlamdetectie bewaard, ook al kan het goedje enkel ontbranden als het blootgesteld wordt aan een zeer grote en warme hittebron. Bovendien blijft het product er hooguit enkele weken – blijkbaar lag het er in Beiroet al meer dan zes jaar – en worden de silo’s om de drie maanden grondig gekeurd. Nulrisico bestaat niet in de chemische sector, maar een ramp zoals in Beiroet is bij ons zo goed als onmogelijk.”

Overigens zult u bij ons in de handel geen meststoffen met ammoniumnitraat vinden. “Het gaat om meststoffen voor professioneel gebruik en er geldt een verbod in ons land”, zegt Gert Verreth. “Wat hier wordt geproduceerd, is dus voor de export, onder meer naar Frankrijk en Duitsland.”