Fransman Jordan Faucher tekent bij Waasland-Beveren

Jordan Faucher (rechts) in zijn periode bij Antwerp Foto: WAS

Waasland-Beveren heeft zijn aanvallende versterking beet. De 28-jarige Jordan Faucher onderging vanmiddag de medische testen en tekende daarna een contract voor twee seizoen met optie bij de Waaslanders.

De centrumspits heeft al een verleden in België. Na Doornik speelde hij in het seizoen 2012-2013 even bij Antwerp. Vorig seizoen was hij actief in de Griekse competitie bij AO Xanthi waar hij zes doelpunten scoorde.

Faucher is geen onbekende voor T1 Nicky Hayen en keeperstrainer Sven Van der Jeugt. In het seizoen 2012/2013 verdedigden ze samen een jaartje de kleuren van Antwerp. Faucher sluit vrijdag aan bij de groep. Waasland-Beveren stelt alles in het werk om hem speelgerechtigd te krijgen voor de openingsmatch van zondag tegen Kortrijk.

Een nieuwe spits was dé hoogste prioriteit op de Freethiel. Met amper 21 doelpunten in 29 competitiematchen was Waasland-Beveren vorig seizoen met voorsprong de slechtste leerling van de 1A-klas. Uitkijken of Faucher zich op de Freethiel kan ontpoppen tot goalgetter.