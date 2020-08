Alweer grote besmetting in vleesverwerkend bedrijf: is het vlees op ons bord nog veilig?

Over heel de wereld zijn er corona-uitbraken in vleesverwerkende bedrijven. Nu ook in ons land. Meer dan tweehonderd werknemers van het West-Vlaamse vleesverwerkingsbedrijf Westvlees moeten in quarantaine nadat er zestien van hen woensdag positief testten op het coronavirus. Waarom zijn die bedrijven zo gevoelig voor het virus? En is het vlees dat op ons bord terechtkomt nog wel veilig?

Westvlees is niet het enige bedrijf. Over heel de wereld zijn er uitbraken in de vleesindustrie. In Frankrijk, Canada, Brazilië, de Verenigde Staten, Spanje, Nederland,... De lijst is lang. In het Duitse ...