75 jaar na Hiroshima is nucleaire oorlog dichterbij dan ooit: kernwapens steeds kleiner, krachtiger en makkelijker inzetbaar

Vijfenzeventig jaar nadat de eerste atoombom Hiroshima vernietigde, is het geloof in nucleaire afschrikking helemaal terug. De wapenwedloop draait weer op volle toeren. Ook helemaal terug is het idee dat tactische kernbommen, kleinere tuigen met een beperktere impact, noodzakelijk zijn in de verdedigingslinie. Diverse vredesinstituten stellen dat de kans op een nucleair treffen groter is dan ooit.