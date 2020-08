Duitsland schaalt Belgische provincie Antwerpen als risicogebied in

Duitsland beschouwt vanaf nu de Belgische provincie Antwerpen als een risicogebied voor besmetting met het nieuwe coronavirus, zo staat woensdag te lezen op de website van het gezaghebbende Robert Koch Institut (RKI) en van het weekblad Knack.

De kwalificatie “risicogebied” betekent dat wie Duitsland inreist en in de veertien dagen daarvoor in Antwerpen is geweest, verplicht in quarantaine moet, volgens de richtlijnen van de bevoegde Duitse deelstaat.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf op zijn website ook een negatief reisadvies: “voor niet noodzakelijke, toeristische reizen in de provincie Antwerpen wordt vanaf nu op grond van opnieuw hogere besmettingsaantallen gewaarschuwd.”

Quarantaine is volgens het ministerie te vermijden na voorlegging van een negatieve test.